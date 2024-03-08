【時報-台北電】閎康(3587)112年合併營收48億899萬7千元，稅前淨利8億3671萬8千元，本期淨利6億8621萬1千元，歸屬於母公司業主淨利6億8621萬1千元，基本每股盈餘10.81元；董事會決議112年配發現金股利每股9元。

113年6月14日召開股東會，地點：新竹科學園區力行一路1號1A3(B1教育訓練室)。股票停止過戶期間4月16日至6月14日。(編輯：廖小蕎)

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