依環境部預告的「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法草案」指出只要減量額採協議交易，並且交易數量未達100公噸、且屬「自願碳中和」等用途就可以免收手續費，環境部今天舉行研商會，金管會代表討論時就憂心會有事業單位把大額交易切割成小額交易、規避手續費，環境部官員則允諾會檢討。

依預告溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法，國內碳權交易可採定價交易、協議交易及拍賣等方式移轉減量額度，且依移轉辦法不同手續費從5％至10％不等，且僅有如增量抵換等法定用途的可以買賣國內碳權，為避免炒作，並且只限轉換一次，必要時，環境部還可以指定交易及拍賣價格的上下限。

半導體協會代表在研商會時指出，先期專案也是經政府核准發放，但預告的草案明定先期專案僅能採協議交易，希望也能夠採其他2種方式交易；環保署氣候署副署長黃偉鳴回應，先期專案的額度與抵換專案及自願減量額度不太相同，因此使用上會有限制，且未來抵換碳費時可能會打個好幾折抵換，也避免誤導買方為與其他碳權同等值。

也有業者反映相較於證券交易手續費不到0.2％，但碳交易手續費卻高達5％，建議環境部應考量；環境部官員說，仍希望排碳大戶應從自身減量做起，無法自身減量後再去購買抵換。

半導體協會代表也關心草案明定每個減量額度僅能移轉1次，希望開放適度轉售；黃偉鳴說，仍不希望碳權成為炒作工具，憂心碳權會不斷移轉。