【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周五開盤表現略低迷，然仍在歷史高點附近；投資人在週五歐元區和美國公布經濟關鍵資料之前，保持謹慎，抵消了能源股走強的影響。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤維持小漲，升0.26點或0.05%，為503.42點，維持在500點以上的高點。

歐股週四在盤中和收盤首次突破500點，收在503點。

Stoxx 600基準指數有望連續七周上揚。

由於全球最大消費國美國和中國需求增長，油氣股指數上升0.7%。

在數據公布方面，歐元區第四季GDP成長初值數據預計今日稍晚公布。同時投資人也密切觀望稍晚美國二月非農就業數據，台北時間晚間9點半公布。

在個別公司表現方面，英國包裝公司Mondi大跌3.2%，同時英國包裝同業DS Smith則上漲5.7%，漲幅居冠歐股；稍早Mondi對後者DS Smith提出了51.4億英鎊(約65.8億美元)的收購報價，市場立即對收購做出反應。

與此同時，歐洲央行政策官員德加洛(Francois Villeroy de Galhau)表示，「在4月到6月21日之間」的春季，利率將首次下調。該言論提振了市場人氣。