保瑞 （6472）因農曆春節干擾、子公司調整產品線影響延續，2 月營收 8.8 億元，月減 28.18％、年減 44.15％；前 2二月營收 21.05 億元，年減 39.36％。
此外，保瑞宣布，董事會決議即日起買回1,000 張庫藏股。保瑞相隔兩年再度祭出庫藏股，將自 3 月 8 日至 5 月7日買回1,000 張，買回價格區間600至808元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。
保瑞表示，雖然受到農曆年假、台灣廠區部分產品出貨時程調整影響，使得 2 月合併營收較上月減少，不過旗下加拿大廠受惠去年中新代工品項量產上市，已連續兩個月繳出月增；全球市場銷售業務方面，子公司安成藥去年 12 月取得 Topiramate Capsules 學名藥證，也已經順利在美國上市，持續累加產品組合及成長動能。
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