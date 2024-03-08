葡萄王生技表示，因集團成長動能多來自華人區域，逢農曆春節加上工作天數減少條件下，2月營收年減1.9％，前二月營收年增8.7％創下新高。三月將邁入傳統旺季，目前整體營運成長軌跡明確，第一季營收趨勢樂觀正向，全年獲利展望佳。

葡萄王生技旗下三大事業體營收，上海葡萄王2月適逢春節假期，屬於代工淡季，但因自有品牌銷售及通路拓展加持，2月營收年增55.1％，前二月業績年增84.6％。

上海葡萄王指出，代工業務方面，團隊著手籌備大型展會，並規劃多款新品，爭取新的代工訂單，自有品牌部份也會持續拓展通路，全年營收正向樂觀。

此外，子公司葡眾農曆年前產品存貨需求已反映於1月業績，加上2月工作天數減少導致營收年減4.6％，但若採累計前二月年增3.1％符合預期。隨著3-6月為衝聘期高峰，且3月將迎來今年首發新品，新世代益生菌－「康爾暢」、「康爾動」，屆時可望持續推升營收表現。

母公司台灣葡萄王單月營收年減20.3％，主為實際銷售天數短。看準農曆年後減重商機，已積極規劃主力商品易得纖，搭配會員活動推廣帶動銷售，朝預期目標前進。