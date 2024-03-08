葡萄王生技表示，因集團成長動能多來自華人區域，逢農曆春節加上工作天數減少條件下，2月營收年減1.9％，前二月營收年增8.7％創下新高。三月將邁入傳統旺季，目前整體營運成長軌跡明確，第一季營收趨勢樂觀正向，全年獲利展望佳。
葡萄王生技旗下三大事業體營收，上海葡萄王2月適逢春節假期，屬於代工淡季，但因自有品牌銷售及通路拓展加持，2月營收年增55.1％，前二月業績年增84.6％。
上海葡萄王指出，代工業務方面，團隊著手籌備大型展會，並規劃多款新品，爭取新的代工訂單，自有品牌部份也會持續拓展通路，全年營收正向樂觀。
此外，子公司葡眾農曆年前產品存貨需求已反映於1月業績，加上2月工作天數減少導致營收年減4.6％，但若採累計前二月年增3.1％符合預期。隨著3-6月為衝聘期高峰，且3月將迎來今年首發新品，新世代益生菌－「康爾暢」、「康爾動」，屆時可望持續推升營收表現。
母公司台灣葡萄王單月營收年減20.3％，主為實際銷售天數短。看準農曆年後減重商機，已積極規劃主力商品易得纖，搭配會員活動推廣帶動銷售，朝預期目標前進。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：