台灣東洋(4105)宣布，與羅氏大藥廠股份有限公司（Roche）簽約合作；羅氏將旗下研發的 Avastin®癌思停®（Bevacizumab），4月起針對部分癌症領域之市場行銷及部分醫藥學術活動，委由台灣東洋負責，羅氏則將持續提供臨床試驗或學術研究案等服務。

東洋總經理侯靜蘭表示，此合作案不僅擴增台灣東洋在癌症藥品領域的產品組合，也與羅氏攜手共同為醫病持續提供完整的醫療解決方案。

台灣東洋多年來透過自主研發、生產製造和代理等方式創新前沿藥品，並長期參與國內醫學中心各項臨床實驗。為滿足醫病臨床需求，與羅氏結盟為策略聯盟夥伴，持續照護 Avastin® 癌思停®(Bevacizumab) 病患，希望結合台灣東洋在癌症領域佈局優勢與羅氏的國際藥品資源，為醫療團隊提供貼近臨床需求的藥物治療組合。

羅氏大藥廠總經理 Girish Mulye 強調，羅氏已成為腫瘤學、免疫學、眼科、傳染病和神經科學領域臨 床差異化藥物的全球領導者。身為全球最大的生物技術公司和診斷領域的全球領導者，此次 與台灣東洋策略聯盟對台灣癌症患者的照護將具加乘的效果。

侯靜蘭說，台灣東洋除透過「授權引入國際新藥」、「外銷困難學名藥」與「自製國產新藥」 的營運三箭作為成長引擎外，也積極與國際醫藥夥伴合作，除有助於擴增產品組合也加速台 灣東洋轉型國際化的成長腳步。