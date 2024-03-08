元宵節過後出貨量不如預期，拖累上海貨櫃運價指數SCFI持續四周走跌，8日最新報價下跌4.72％至1,885.74點，除了歐美四大航線同步回檔，歐洲線、地中海線、美西線周跌幅都近5％，亞洲近洋線也持續小幅修正。

元宵節原本被業界視為貨量恢復與否的觀察點，如今一舉跌破，航運業界開始將希望擺在3月底，傳統上客戶在月底、季底為了衝業績，會有一波出貨效應支撐運價，將是一個重要的轉折點。

多家貨代業者表示，按往例，元宵節過後工廠復工貨量將陸續釋出，但今年元宵節拉貨效應失靈，歐美訂單仍然不強，加上整體運力供給過剩，預期2、3月運量及運價將較1月下滑，目前美西、美東線正分別面臨每40呎櫃4,000、5,000美元保衛戰，即使如此，預料首季運價仍能夠撐在獲利水平以上。

由於關係航商獲利甚巨的美國線長約進入最後訂價的關鍵時刻，海運三大聯盟勢將採行嚴格控艙營運模式，確保運價維持獲利水準，同時觀察紅海事件、美東碼頭勞工談判的發展，若巴拿馬運河船舶通航率不高，美西運價就會有支撐。

今年將有創紀錄的新造船投入市場，其中高達六成、約200萬TEU（20呎櫃）集中在上半年交船。運力供給過剩是航商最大挑戰，除了靠減併班支撐運價，主要看歐美需求端何時恢復及恢復狀況。

SCFI最新報價，上海到美西每40呎櫃運價4,039美元，下跌223美元、周跌5.23％；到美東每40呎櫃運價5,608美元，下跌139美元，跌幅2.42％。

上海到歐洲線每20呎櫃運價2,134美元，下跌143美元、周跌6.28％；到地中海線每20呎櫃運價3,138美元，下跌154美元、周跌幅4.68％。