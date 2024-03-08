寶雅國際(5904)8日公佈113年2月合併營收，2月合併營收達20.7億元，月增6.3％、年增29.2％，主要受惠過年效應。累計前2月營收達40.1億元，比去年同期的36.8億元，年增9.2％。

截至2月底為止，全台共有368間寶雅。寶雅國際將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由新美妝及店中店店型，提高台灣滲透率；同時寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

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