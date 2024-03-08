【時報記者莊丙農台北報導】科科科技KKT-KY（6950）在證交所董事會審議通過後，積極籌辦上市事宜，預計第2季掛牌上市，3月11日舉辦上市前業績發表會，該公司除音樂串流服務KKBOX外，近年也以多媒體串流、數位雲端、AI應用為技術核心，提供企業所需的軟體服務，並積極布局包括日本在內的全球市場。
科科科技集團18年推出全世界第一個合法音樂串流服務KKBOX，董事長暨執行長王（南犬）堂表示，10年前開始積極發展多媒體軟體技術、雲端數位以及AI應用的產品與服務，今天科科科技已經是同時具備自有品牌經營（B2C）與企業軟體服務（B2B）雙事業成長引擎的公司，在企業數位轉型與市場AI需求強烈的大環境驅動下，今年將會是公司成長動能快速發展的一年。而B2B事業的營收占比已接近50％，營收有55％來自海外市場，其中主要的關鍵是在日本市場已取得相當豐碩的成果。
科科科技旗下企業軟體服務品牌BlendVision，主要專注於AI在多媒體科技領域的應用，分為「企業級OTT產品服務」、「AI智慧模組」以及「SaaS標準化影音產品」三種產品模式。提供包括企業知識探勘、高效數位編碼、影音串流平台建構等產品功能，主要客戶與營收都來自於日本市場，服務的知名客戶包括日本大型電信公司KDDI、日本知名影音串流品牌TELASA、日本最大有線電視業者等。
科科科技去年前3季營收為21.53億元，年減2.6％，雲端業務營收0.46億元，年增214.5％，多媒體業務4.92億元，年增8.6％；音樂串流營收16.15億元，年減7.3％。前3季稅後淨利0.29億元，年減79％，每股盈餘0.27元。主要日本業務拓展及組建團隊所需投資。王（南犬）堂表示，日本投資還沒有以往台灣的多，今年會加大對日本市場投資，尤其人才投資及市場行銷，會高於以往三、四倍投入，主要日本政府也積極推動AI技術發展與企業數位轉型政策。公司也透過大型IT經銷網絡觸及企業客戶群，日本前四大IT經銷集團中已有三家跟科科科技建立商業夥伴關係，掌握超過40萬家潛在企業客戶資源，對於大量採取IT外包策略的日本市場，能更精準快速擴展市場。
對於音樂串流的下滑，王（南犬）堂說明，2021、2022年跟世界級大廠競爭，大廠資金充裕最常用是補貼策略，但公司與競爭對手產品力差別沒那麼大，所以衰退幅度有限，而且科科科技有先行者優勢，用戶退出障礙非常高。另外，台港的特性是電信通路商扮演重要角色，用戶喜歡電信商加值服務，中華電信、台灣大哥大的支持給予KKBOX助力，即使看到競爭狀態，仍能鞏固市場第一。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：