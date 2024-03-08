【時報記者莊丙農台北報導】科科科技KKT-KY（6950）在證交所董事會審議通過後，積極籌辦上市事宜，預計第2季掛牌上市，3月11日舉辦上市前業績發表會，該公司除音樂串流服務KKBOX外，近年也以多媒體串流、數位雲端、AI應用為技術核心，提供企業所需的軟體服務，並積極布局包括日本在內的全球市場。

科科科技集團18年推出全世界第一個合法音樂串流服務KKBOX，董事長暨執行長王（南犬）堂表示，10年前開始積極發展多媒體軟體技術、雲端數位以及AI應用的產品與服務，今天科科科技已經是同時具備自有品牌經營（B2C）與企業軟體服務（B2B）雙事業成長引擎的公司，在企業數位轉型與市場AI需求強烈的大環境驅動下，今年將會是公司成長動能快速發展的一年。而B2B事業的營收占比已接近50％，營收有55％來自海外市場，其中主要的關鍵是在日本市場已取得相當豐碩的成果。

科科科技旗下企業軟體服務品牌BlendVision，主要專注於AI在多媒體科技領域的應用，分為「企業級OTT產品服務」、「AI智慧模組」以及「SaaS標準化影音產品」三種產品模式。提供包括企業知識探勘、高效數位編碼、影音串流平台建構等產品功能，主要客戶與營收都來自於日本市場，服務的知名客戶包括日本大型電信公司KDDI、日本知名影音串流品牌TELASA、日本最大有線電視業者等。

科科科技去年前3季營收為21.53億元，年減2.6％，雲端業務營收0.46億元，年增214.5％，多媒體業務4.92億元，年增8.6％；音樂串流營收16.15億元，年減7.3％。前3季稅後淨利0.29億元，年減79％，每股盈餘0.27元。主要日本業務拓展及組建團隊所需投資。王（南犬）堂表示，日本投資還沒有以往台灣的多，今年會加大對日本市場投資，尤其人才投資及市場行銷，會高於以往三、四倍投入，主要日本政府也積極推動AI技術發展與企業數位轉型政策。公司也透過大型IT經銷網絡觸及企業客戶群，日本前四大IT經銷集團中已有三家跟科科科技建立商業夥伴關係，掌握超過40萬家潛在企業客戶資源，對於大量採取IT外包策略的日本市場，能更精準快速擴展市場。

對於音樂串流的下滑，王（南犬）堂說明，2021、2022年跟世界級大廠競爭，大廠資金充裕最常用是補貼策略，但公司與競爭對手產品力差別沒那麼大，所以衰退幅度有限，而且科科科技有先行者優勢，用戶退出障礙非常高。另外，台港的特性是電信通路商扮演重要角色，用戶喜歡電信商加值服務，中華電信、台灣大哥大的支持給予KKBOX助力，即使看到競爭狀態，仍能鞏固市場第一。