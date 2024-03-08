近期黃金價格屢屢刷新歷史高點，主要受到降息機率升高，地緣政治風險及全球大選日程密集等因素影響，即使如此，專家建議，應該將黃金視為避險資產，而不是期待它價格大漲，因為從過往經驗來看，在正常情況下，黃金的獲利微不足道。
CNBC報導，若十年前投資美股標普500指數1萬美元，現今的市值將來到32,700美元，但同一時間，1萬美元的黃金只成長至14,700美元。此外，從2014年以來，黃金上市交易基金的年化報酬率僅接近4%，但標普500指數可以來到13%。
紐約財務顧問機構Bone Fide Wealth創辦人Doug Boneparth就坦言，黃金並不是旗下客戶投資組合的一部分。知名理財專家William Bernstein也說，比例應該佔投資組合的5%以下，將其視為經濟災難的保險。
William Bernstein分析指出，當其他金融產品走下坡路時，黃金能夠有好的表現，但在正常情況下，黃金能夠帶來的獲利微不足道，「應該像購買家庭保險一樣考慮購買黃金。」
周二紐約黃金期貨上漲0.8%，收每盎司2158.2美元，現貨黃金上漲0.95%至每盎司2148.02美元，盤中最高觸及每盎司2152.21美元，短短六個交易日就大漲120美元。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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