蘋果2月初推出首款空間運算設備 Apple Vision Pro，引發搶購，但根據資策會產業情報研究所（MIC）8日發布的「延展實境（XR）品牌與意向調查」，台灣雖有高達8成1網友期待國際品牌推XR頭戴裝置，但有意願購買Vision Pro者，僅占16％，顯見「價格」是影響台灣消費者的主要原因。

MIC調查是在2023年Q4上進行，共回收1068份網路問卷，顯示在眼鏡、頭盔的頭帶裝置國際品牌排名，仍以Apple（62％）號召力最強，其次Google（55％），後依序為Samsung（33％）、Sony（30％）與Microsoft（25％）。

MIC資深產業分析師柳育林表示，近兩年受到消費市場疲軟影響，XR頭戴裝置出貨已連兩年衰退，而消費性電子產品霸主Apple推出首款頭戴裝置，無疑可提升各界對XR的關注度。

但根據這項調查，雖六成台灣網友購買過Apple產品，可是進一步詢問Vision Pro購買意願，卻發現僅有16％，完全無意願者高達44％。

柳育林分析，考量到Vision Pro價格高達3499美元，16％有意願購買或許不算太低。不過仍可發現，「價格」還是影響台灣消費者的主要原因。

他進一步說，Vision Pro當前的主要客群，應該是開發者與高端用戶。回歸國內消費市場觀測，除了價格因素外，頭戴裝置的行銷與購買管道有限 ，VR頭盔的舒適度不足、家裡無合適使用空間、內容不夠等印象，都是普及上待解決的難題。