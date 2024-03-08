家偉結婚生子決定換屋，這間當初爸媽出資200萬替他付頭期款的小屋就要換主人了，心裡真有點不捨。但讓家偉更頭大的是，賣屋之後，國稅局發現父母給家偉的錢是匯款到履約保證帳戶，不但沒有申報贈與稅，且因為造成家偉當時的購屋成本降低，滿5年、未滿10年賣屋，讓家偉要多繳交20%、28萬的房地合一稅。
理財專家R姐廖嘉紅說，家偉的爸爸在匯款200萬的時候做錯一件事，才讓家偉的房地合一稅暴增，如果當時是直接匯款給家偉，家偉再用錢去購屋，就不會有「購屋成本降低」的情況發生。
不過廖嘉紅提醒，雖然家偉房地合一稅暴增，但如果符合「房地合一稅的重購退稅優惠」，所繳的房地合一稅還是可以退回的。
以下是廖嘉紅在粉專「R姐財富方舟-廖嘉紅」的分享：
家偉因為結婚生子而換屋，這間陪著他打拼5年的小屋明天就要交屋，心裡有些不捨。
家偉當初為了工作，只能離家外出打拼，獨居大都市。租金高漲，沒有廚房只能外食不健康，所以他省吃儉力想買房。
還好父母願意幫忙出頭期款，終於在這個大都市擁有自己安身立命的小窩。
沒想到賣掉舊屋後，國稅局查出當時他父母匯款到履約保證帳戶的200萬，屬於「無償為他人購置財產的贈與行為」，沒有申報贈與稅。
國稅局依查得資料，以房地的房屋評定標準價格及公告土地現值總額為基礎，按家偉爸爸出資額比例核定贈與總額60萬餘元，未超過贈與免稅額244萬，不用繳贈與稅。
雖然家偉爸爸不用繳贈與稅，可以這卻造成家偉的購屋成本降低，反而增加房地合一稅。
★★房地合一稅是怎麼算出來的？
●步驟1：先算有多少所得？
成交價額-取得成本-相關費用-土地漲價總數額=課稅所得(稅基)
●步驟2：再算要繳多少所得稅？
課稅所得(稅基)ｘ適用稅率=所得稅
★★購屋代出資相關稅法
家偉爸爸贈與頭期款，為什麼會導致購屋成本降低呢？
因為遺贈稅法第10條第1項規定，「贈與財產價值之計算，以贈與人贈與時之時價為準。」
因為贈與財產是不動產，將會按房價比例計算贈與金額，從原來的200萬，降低為60萬，此時可能會不用或少繳贈與稅。
但賣屋時，就會因為購屋成本減少，而增加房地合一所得稅的負擔。
家偉因為爸爸贈與不動產的行為，多了140萬（200萬－60萬）的假性獲利，滿5年未滿10年稅率20%，所以多繳28萬的房地合一稅。
★★R姐教你一招解決：
家偉爸爸以自己的資金，無償為他人購置財產，但該財產因為是不動產。所以贈與稅的稅基，就應該是不動產的價值，而非他代為支付的價金200萬元。
Ｒ姐建議，如果家偉爸爸想贈與現金，就直接匯款給家偉，讓子女自己處理。子女再將資金購屋，就不會導致「購屋成本降低」，而增加房地合一所得稅。
★★Ｒ姐加碼分享：
雖然當初一個動作做錯，導致家偉的房地合一稅暴增。但如果符合「房地合一稅之重購退稅優惠」，所繳的房地合一稅是可以退回來的。
不動產的買屋、持有和售出，期間涉及的稅務法規很多，建議是在買賣屋之前先諮詢專家。
本文獲得「R姐財富方舟-廖嘉紅」授權，未經同意不得轉載。
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