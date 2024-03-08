【時報-台北電】華航(2610)公告112年度合併財務報告。112年營業收入1848.16億元，營業毛利238.3億元，營業利益101.57億元，稅前淨利93.05億元，淨利74.71億元，歸屬於母公司業主淨利68.18億元，基本每股盈餘1.13元。

董事會決議發行國內無擔保普通公司債不超過新臺幣80億元。中華航空113年度國內無擔保普通公司債，發行總額不超過新臺幣80億元，發行價格以票面金額十足發行，募得價款將用於償還債務或充實營運資金。（編輯：沈培華）

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