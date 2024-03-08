【時報-台北電】華航(2610)公告112年度合併財務報告。112年營業收入1848.16億元，營業毛利238.3億元，營業利益101.57億元，稅前淨利93.05億元，淨利74.71億元，歸屬於母公司業主淨利68.18億元，基本每股盈餘1.13元。
董事會決議發行國內無擔保普通公司債不超過新臺幣80億元。中華航空113年度國內無擔保普通公司債，發行總額不超過新臺幣80億元，發行價格以票面金額十足發行，募得價款將用於償還債務或充實營運資金。（編輯：沈培華）
【時報-台北電】華航(2610)公告112年度合併財務報告。112年營業收入1848.16億元，營業毛利238.3億元，營業利益101.57億元，稅前淨利93.05億元，淨利74.71億元，歸屬於母公司業主淨利68.18億元，基本每股盈餘1.13元。
董事會決議發行國內無擔保普通公司債不超過新臺幣80億元。中華航空113年度國內無擔保普通公司債，發行總額不超過新臺幣80億元，發行價格以票面金額十足發行，募得價款將用於償還債務或充實營運資金。（編輯：沈培華）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：