存股真的很考驗人性嗎？台股今（8）日大漲越過2萬點後，持續在萬9階段，有網友在PTT上表示，自己有存高股息也有存指數，但前者是被動收入，後者還要主動賣股，難怪高股息ETF成為顯學；他直言，莫名的就要上2萬了，存指數真的很想賣掉。貼文引起網友討論，不少人反問，「股息要稅+二代健保啊，被剝兩次皮更好嗎？」；也有人表示，「0050存到現在135%，沒有後悔過，中間還把0056賣了轉成指數」。

有網友在PTT上有網友以「存股真的很考驗人性」為題表示，他有存高股息也有存指數，最近真的是「睏霸數錢」，但存股就是紙上富貴，存指數更是如此。關於兩者的差別，原Po認為，高股息雖然被說是左手換右手，但還能月配季配像犒賞一樣有錢進帳，指數也是能自己賣股來當股息，但主動賣零股當股息與被動收入還是不同，難怪高股息ETF會變成顯學，股東人數與規模都越來越高，存指數不變現漲多就是會忍不住賣掉；原Po直呼，今年最大風險就是抱不住，「莫名的就快要上2萬了，存指數真的很想賣掉」。

貼文曝光，不少網友表示，「當作買收藏品放著增值的想法就不會賣了」、「賣了還會不會再買？會再買幹嘛賣？嫌成本低喔」、「指數存夠了要退休了就可以慢慢賣了啊」、「賣股票跟配息對投資人來說差不多吧」「不是啊兩萬還在存高股息是怎了」、「到底為什麼要一直說紙上富貴啊…一樣都是資產只是自己選擇配置在股票 一樣是錢啊」、「0050存到現在135%，沒有後悔過，中間還把0056賣了轉成指數」。

另外，有網友反問，「確實不同，股息要被課稅，繳二代健保繳上癮了是吧」、「什麼紙上富貴，一股不賣，要錢質押就出來了，『主動賣零股當股息與被動收入還是不同』，確實不同呀，自己賣不用被扣稅好爽；我就不懂一直計較ETF管理好貴的那些人，被股息課稅時卻又不在意」、「股息要稅+二代健保啊，被剝兩次皮更好嗎？」。

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