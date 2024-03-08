【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】彭博社指出，台積電(2330)營收在2024年前兩個月成長9.4%，主要是全球人工智慧AI產品發燒，剛好可以補上iPhone銷售量趨緩的缺口。
台積電公布1到2月的銷售金額為3,974億新台幣，約126億美元。去年占台積電業務25%的蘋果，正為iPhone在中國大陸賣不好所苦惱。但多虧人工智慧AI的領先者Nvidia在撐腰，台積電才得以維持業績。
本周，摩根大通成為最新一家調高台積電目標價的券商，理由除了人工智慧AI外，還包括英特爾未來幾年潛在的業務。因為台積電是數據中心和邊緣運算等，幾乎是所有人工智慧處理器的供應要角。
1月時，台積電管理高層曾預估，第1季將恢復穩定成長，2024年資本支出有機會追加，這表示台積電預估智慧手機和運算方面的需求將復甦。同樣地，不同產業的業者也預估，2024年將終結之前長達數年的頹靡不振。
外傳台積電第2大客戶，占這家全球最大晶圓代工業者全部業績的11%。投資顧問公司Bernstein猜想，這應該是美國超微AMD，因為AMD的目標是在人工智慧AI晶片上搶占市占率。不過，台積電口風很緊，並沒有透露自己的主要幾個大客戶是誰。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：