【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】彭博社指出，台積電(2330)營收在2024年前兩個月成長9.4%，主要是全球人工智慧AI產品發燒，剛好可以補上iPhone銷售量趨緩的缺口。

台積電公布1到2月的銷售金額為3,974億新台幣，約126億美元。去年占台積電業務25%的蘋果，正為iPhone在中國大陸賣不好所苦惱。但多虧人工智慧AI的領先者Nvidia在撐腰，台積電才得以維持業績。

本周，摩根大通成為最新一家調高台積電目標價的券商，理由除了人工智慧AI外，還包括英特爾未來幾年潛在的業務。因為台積電是數據中心和邊緣運算等，幾乎是所有人工智慧處理器的供應要角。

1月時，台積電管理高層曾預估，第1季將恢復穩定成長，2024年資本支出有機會追加，這表示台積電預估智慧手機和運算方面的需求將復甦。同樣地，不同產業的業者也預估，2024年將終結之前長達數年的頹靡不振。

外傳台積電第2大客戶，占這家全球最大晶圓代工業者全部業績的11%。投資顧問公司Bernstein猜想，這應該是美國超微AMD，因為AMD的目標是在人工智慧AI晶片上搶占市占率。不過，台積電口風很緊，並沒有透露自己的主要幾個大客戶是誰。