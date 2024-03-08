【時報編譯張朝欽綜合外電報導】聯準會主席鮑爾周四的放鴿，普遍提振了市場情緒。內地股市周五也集體上揚。
周五香港恆生綜合指數收盤升123.61點或0.76%，為16353.39點。國企股(H股)升0.8%，為5657點。科技指數漲0.8%，為3386點。
滬深300升0.4%，上證指數漲0.6%，但該兩指數在本周都小幅上漲。
西太平洋銀行國際經濟主管Elliot Clarke說，中國全國人大會議在關鍵政策行動上達到外界預期，但是在信心上讓人失望，市場參與者顯然希望，新的一年會有更激進的政策風格出現。
除了京東跌2.1%，騰訊跌0.4%，其它重要的科技股上揚，為推升大盤的主力。
在降息寄望下，香港本地地產股上升，長實集團漲1.7%，新世界發展升3.6%。
光電股全日強勢，信義光能升9.4%，信義玻璃漲4.7%。
昨日暴跌雙位數的藥明系，周五彈升，藥明康德漲4%，藥明生物升2.1%。
油氣股走高，中海油升4.4%，中石化升2.1%。中海油周五宣布，在南海深水處發現億噸級油田。開平南油田是中國首個深水深層億噸級油田。
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