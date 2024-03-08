【時報-台北電】富世達(6805)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告113年1月營收5.98億元，年增171.32%；稅前淨利1.08億元，年增1473.76%；本期淨利0.73億元，年增1673.30%；每股盈餘1.07元。

112年全年營收56.44億元，稅前淨利9.11億元，本期淨利6.28億元，每股盈餘10.18元。(編輯：張嘉倚)

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