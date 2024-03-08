【時報-台北電】元太外匯新台幣收盤匯價31.422元，較前一個交易日升值1.2角；成交值4.875億美元。

《匯市》元太外匯新台幣收盤匯價32.041元，貶值7.4分
《大陸金融》人民幣升值1.13分 中間價7.0531元
《匯市》元太外匯新台幣收盤匯價31.967元，貶值3.1分
美降息後新台幣橫盤震盪 周線小升4.2分翻紅
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