到本月為止已有16％用戶申請e帳單，台灣自來水公司為衝刺無紙化比例，宣布3月起在水費通知單右上方新增一組用戶專屬QR Code，用戶無須再手動輸入水號和用戶名，只要輕鬆掃碼就能申請e帳單，且到明年底前都能享每期5元優惠。

台水用水戶數高達770萬戶，目前申請e帳單已有128萬戶，占比16.7％。台水表示，過去申請e帳單，要手動輸入水號與用戶名，為了提升民眾申請意願，自2022年9月先針對代繳戶(轉帳戶)提供專屬QR Code，截至上個月共有6萬3000多戶捨棄紙本改用e帳單，佔e帳單總申請件數的31％左右。

由於民眾接受度高，因此決定本月起全面推廣QR Code，所有水費通知單右上方都會放上專屬QR Code，民眾手機掃描連結進e帳單申請頁面，就可選擇申請電子帳單(以e-mail接收水單)或簡訊帳單(以手機接收水單)，再輸入申請人基本資料，即輕鬆完成申請。

至於2023年1月起，推出申請電子帳單每期水費減免5元優惠，日期會到2025年12月止，民眾還有一年9個月時間可把握。