到本月為止已有16％用戶申請e帳單，台灣自來水公司為衝刺無紙化比例，宣布3月起在水費通知單右上方新增一組用戶專屬QR Code，用戶無須再手動輸入水號和用戶名，只要輕鬆掃碼就能申請e帳單，且到明年底前都能享每期5元優惠。
台水用水戶數高達770萬戶，目前申請e帳單已有128萬戶，占比16.7％。台水表示，過去申請e帳單，要手動輸入水號與用戶名，為了提升民眾申請意願，自2022年9月先針對代繳戶(轉帳戶)提供專屬QR Code，截至上個月共有6萬3000多戶捨棄紙本改用e帳單，佔e帳單總申請件數的31％左右。
由於民眾接受度高，因此決定本月起全面推廣QR Code，所有水費通知單右上方都會放上專屬QR Code，民眾手機掃描連結進e帳單申請頁面，就可選擇申請電子帳單(以e-mail接收水單)或簡訊帳單(以手機接收水單)，再輸入申請人基本資料，即輕鬆完成申請。
至於2023年1月起，推出申請電子帳單每期水費減免5元優惠，日期會到2025年12月止，民眾還有一年9個月時間可把握。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：