【時報記者葉時安台北報導】財政部公布113年2月海關進出口貿易初步統計，113年2月出口314.3億美元、進口235.5億美元，因適逢春節連假工作天數較少，加以若干出貨及庫存回補提前至1月，致分別月減15.5%、32.1%；所幸在人工智慧等新興科技應用強力挹注下，出口仍較上年同月增1.3%，連續4個月正成長，進口則受資本設備購置緊縮與化石燃料價、量齊挫等影響，年減17.8%。累計1至2月出口增9.7%，進口亦增0.7%，規模值均為歷年同期次高。

2月出口314.3億美元，因適逢農曆春節，月減15.5%，年增1.3%(按新台幣計算增5.2%)，連續4個月正成長；累計1至2月出口686.2億美元，較上年同期增9.7%(按新台幣計算增12.8%)。進口2月進口235.5億美元，同受春節連假影響，月減32.1%、年減17.8%(按新台幣計算減14.6%)；累計1至2月進口582.4億美元，較上年同期增0.7%(按新台幣計算增3.5%)。出入超方面，2月出超78.9億美元，較上年同月增55.0億美元；累計1至2月出超103.8億美元，較上年同期增56.6億美元。

2月主要貨品出口普遍較上年同月滑落，僅資通與視聽產品受惠於電腦及其附屬單元、儲存媒體等買氣強勁，出口續呈高速成長。前2個月合計，資通與視聽產品出口年增1.0倍，穩居成長主力；其他貨品大多減少，但減少都再縮小當中；電子零組件受制於外銷市場復甦力道不一，年減1.5%；礦、塑、化產品受傳統淡季需求平緩、國際油價震盪盤整等影響，各減4.6%、8.7%、12.2%。

主要市場方面，2月對日本、大陸與香港、歐洲出口分別年減23.8%、16.7%、5.2%，對美國、東協出口在工作天數減少下仍分別年增50.3%、16.0%，皆由資通與視聽產品所帶動。累計1至2月對美國、東協出口值均創歷年同期新高，年增率達53.6%、25.7%，對陸港微減0.2%，對日本、歐洲各年減25.3%、8.9%。

展望未來，雖國際高利率環境持續約制投資與消費，且美中科技對抗、俄烏戰爭、紅海衝突等不確定性變數潛存，惟全球終端商品需求逐漸回溫，人工智慧、高效能運算、車用電子等新興應用商機加速推展，以及國內半導體產業深具競爭優勢，均有利挹注我國出口動能，上半年可望維持穩健走升趨勢。