【時報記者任珮云台北報導】電子五哥公布2月營收，月營收同時呈月增和年增者，僅有廣達(2382)緯創(3231)。顯示2家公司在AI伺服器的受益帶動較為明顯，法人估從產業鏈的供貨時序來看，第2季起至於下半年營運動能皆可期待。緯創近年積極布局發展AI領域，並拿下輝達(Nvidia)、AMD(超微)、Intel的代工訂單，帶動整體營運走升；緯創2月營收年增達3成，是五哥中動能表現最為強勁。

廣達二月份合併營收為842.9億元，較上月增加15.6%，較去年同期增加1.1%。累計前2月合併營收為1572.3億元，累計年減9.3%。

緯創二月份合併營收為810.9億元，較上月增加20.5%，較去年同期增加30%。累計前2月合併營收為1483.97億元，累計年增26.8%。

英業達(2356)二月份合併營收為366.51億元，月減16.95%，較去年同期增加2.27%。累計前2月合併營收達807.8億元，年增10.53%。

仁寶(2324)二月份合併營收為575.2億元，較上月減少10.2%，較去年同期減少14.1%。累計前2月合併營收為1215.81億元，累計年減6.3%。

和碩(4938)二月份合併營收為662.9億元，較上月減少39.37%，較去年同期減少28.14%。累計前2月合併營收為1756.5億元，累計年減19%。

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