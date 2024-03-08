【時報-台北電】允強(2034)公布去年財務報告，營業收入152.32億元，稅前虧損1.4億元，本期虧損1.69億元，歸屬於母公司業主虧損1.69億元，基本每股虧損0.38元。

董事會決議分派現金股利為每股1元。

訂6月17日召開股東會，地點位於公司溪州廠(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)。（編輯：邱致馨）

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