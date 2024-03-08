【時報-台北電】富邦金(2881)公告自結合併損益，富邦金控2月稅前盈餘95.9億元，母公司業主稅後淨利83.1億元。前2月稅前盈餘264.7億元，母公司業主稅後淨利223.8億元，基本EPS 1.72元。

其中，主要子公司台北富邦銀行前2月稅前盈餘66.7億元，稅後淨利57.7億元。

主要子公司富邦人壽前2月稅前盈餘157.1億元，稅後淨利133.5億元。（編輯：沈培華）

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