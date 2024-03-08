台股早盤突破2萬點，最高來到20065點，寫下新紀錄，終場上漲91.80點，收19785.32點，創收盤新高，成交量5713億元。外資買超432.45億元，投信買超3.43億元，自營商賣超28.99億元，合計3大法人買超406.88億元。
外資買超第一名為聯電6.77萬張，連續2天奪冠，累計敲進10萬3511張。
3檔高股息ETF入列買超前10名，00878以3.29萬張居買超第二，00929與00900分別加碼2.9萬張、1.3萬張。此外，台股市值型ETF龍頭0050、國泰費半ETF 00830也入列買超榜。
「護國神山」台積電持續為外資買進重點，今天加碼2.08萬張，本月以來連6買，共10萬6366張。
00919爆出43萬張天量，創掛牌新高，不過外資還是站在賣方，調節8千多張，累計連10賣共15萬6416張。
法人表示，台積電與日月光ADR大漲，日月光ADR漲幅達9.9%，但今天股價卻開高走低，收盤大跌2.45%。對照大盤指數，由大漲3百多點急速下殺，盤中一度翻黑，且上漲家數175家、佔比不到2成，下跌高達793家、比率近8成，以中小型股為主的櫃買指數更重挫逾2%。可見投資人居高思危，部分資金已經出現撤退跡象，即使今年基本面看好，短線仍需提高風險意識，謹慎操作。
外資今天買超上市個股前10名為：聯電(2303)67732張、國泰永續高股息(00878)32914張、復華台灣科技優息(00929)29206張、台積電(2330)20821張、長榮航(2618)20161張、元大台灣50(0050)19532張、富邦特選高股息30(00900)13064張、國泰費城半導體(00830)12945張、國泰金(2882)12818張、中信金(2891)11727張。
外資今天賣超上市個股前10名為：鴻海(2317)13144張、華邦電(2344)10582張、群益台灣精選高息(00919)8269張、晶豪科(3006)7920張、中石化(1314)6453張、宏碁(2353)5451張、台塑(1301)5332張、開發金(2883)4600張、華泰(2329)4518張、南亞科(2408)4492張。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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