【時報-台北電】台股08日加權指數收19785.32點，漲91.80點或0.47%，總成交值5813.45億元。三大法人買超406.88億元，其中外資買超432.44億元，投信、自營商分別買超3.43億元及賣超28.99億元。
三大法人賣超前十大個股，依類別分，7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產股；依股價分，1檔百元股、4檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，1檔賣超上萬張，榜首為鴻海(2317)，賣超1萬1571張，華邦電(2344)、晶豪科(3006)名列二、三名，分別賣超9421張及賣超8359張。第四及第五名為宏碁(2353)、中石化(1314)，其他依序為台塑(1301)、南亞科(2408)、華泰(2329)、開發金(2883)及中環(2323)。
榜首鴻海遭三大法人終結連4買轉賣超1.1萬元，也是今日唯一賣超破萬之個股。華邦電今日開高收低，也遭三大法人轉賣超9400張。AI PC的宏碁近日漏氣，今日股價開高走低，三大法人續卸貨，遭連5砍。
●三大法人08日賣超前十名：
1.鴻海(2317)收105.00元，跌2.50元或2.33%，三大法人賣超1萬1571張。
2.華邦電(2344)收27.60元，跌0.05元或0.18%，三大法人賣超9421張。
3.晶豪科(3006)收86.20元，跌5.40元或5.90%，三大法人賣超8359張。
4.宏碁(2353)收44.50元，跌0.50元或1.11%，三大法人賣超6651張。
5.中石化(1314)收9.19元，跌0.05元或0.54%，三大法人賣超6578張。
6.台塑(1301)收68.60元，跌1.20元或1.72%，三大法人賣超5991張。
7.南亞科(2408)收65.00元，跌0.70元或1.07%，三大法人賣超5298張。
8.華泰(2329)收67.30元，跌1.00元或1.46%，三大法人賣超4614張。
9.開發金(2883)收12.95元，漲0.05元或0.39%，三大法人賣超4539張。
10.中環(2323)收10.65元，跌0.20元或1.84%，三大法人賣超3770張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.鴻海(2317)三大法人累計買超4萬9486張，其中外資買超2萬7232張、投信買超3525張、自營商買超1萬8728張；融資增8241張、融券增96張，券資比0.62%。
2.華邦電(2344)三大法人累計買超6473張，其中外資買超4166張、投信買超1973張、自營商買超333張；融資減1504張、融券減188張，券資比0.53%。
3.晶豪科(3006)三大法人累計買超5884張，其中外資買超5885張、投信賣超551張、自營商買超550張；融資減433張、融券減98張，券資比3.19%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅08日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：邱致馨)
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