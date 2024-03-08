【時報-台北電】拉積盤戲碼再度上演，縱使2萬點曇花一現，台股與台積電收盤仍同締新紀錄，連兩日成交值破5千億，本周大漲849點或4.5%，08日加權指數收19785.32點，漲91.80點或0.47%，總成交值5813.45億元。三大法人買超406.88億元，其中外資買超432.44億元，投信、自營商分別買超3.43億元及賣超28.99億元。

三大法人買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、5檔金融股及1檔傳產股；依股價分，2檔百元股、1檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，8檔買超上萬張，榜首為聯電(2303)，買超8萬4388張，長榮航(2618)、台積電(2330)名列二、三名，分別買超3萬1485張及買超2萬287張。第四及第五名為中信金(2891)、高雄銀(2836)，其他依序為台達電(2308)、國泰金(2882)、兆豐金(2886)、元大金(2885)及燿華(2367)。

觀察三大法人買超前十大個股表現，依舊熱愛晶圓雙雄分居第一大及第三大，冠軍聯電今年殖利率逾5%，為0056、00878、00919、00929、00940等高股息ETF成分股，今日爆出28萬張天量躍人氣王 ，推助股價收高逾3%，不僅昨日獲三大法人敲進4萬張，今日倍增狂買8.4萬張熱度可見一班。買超第三大的台積電吸引三大法人連6日補貨，今日公布2月業績，月減逾一成、年增約一成，偕同前2月營收雙雙改寫歷年同期新高，呈現淡季不淡表現，今日續飆天價收於772元，市值達20.33兆元，成交量增至8.68萬張。

買超第二大為唯一一檔傳產股長榮航，昨日翻多買進8599張，今日加重力道爆買逾3萬張，帶領股價高飛逾2.5%。

●三大法人08日買超前十名：

1.聯電(2303)收51.90元，漲1.70元或3.39%，三大法人買超8萬4388張。

2.長榮航(2618)收32.05元，漲0.80元或2.56%，三大法人買超3萬1485張。

3.台積電(2330)收784.00元，漲24.00元或3.16%，三大法人買超2萬287張。

4.中信金(2891)收30.20元，漲0.40元或1.34%，三大法人買超1萬6557張。

5.高雄銀(2836)收11.20元，跌0.40元或3.45%，三大法人買超1萬5597張。

6.台達電(2308)收312.00元，漲15.00元或5.05%，三大法人買超1萬1688張。

7.國泰金(2882)收45.30元，漲0.45元或1.00%，三大法人買超1萬1372張。

8.兆豐金(2886)收39.90元，漲0.60元或1.53%，三大法人買超1萬535張。

9.元大金(2885)收28.45元，漲0.35元或1.25%，三大法人買超8914張。

10.燿華(2367)收24.30元，跌1.50元或5.81%，三大法人買超8818張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.聯電(2303)三大法人累計買超4萬127張，其中外資買超4540張、投信買超3萬6538張、自營商賣超951張；融資減2493張、融券增58張，券資比3.98%。

2.長榮航(2618)三大法人累計賣超2915張，其中外資賣超1萬2299張、投信買超5295張、自營商買超4089張；融資減583張、融券減163張，券資比1.30%。

3.台積電(2330)三大法人累計買超8萬2108張，其中外資買超8萬5544張、投信賣超1706張、自營商賣超1729張；融資減1003張、融券增286張，券資比5.13%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅08日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：龍彩霖)