【時報-台北電】台股8日兩萬點近關情怯，加權指數收19785.32點，漲91.80點或0.47%，總成交值5813.45億元。三大法人買超406.88億元，其中外資買超432.44億元，投信、自營商分別買超3.43億元及賣超28.99億元。

儘管投信今買超台股，仍持續減持AI指標緯創，4天累計賣超9309張；仁寶、宏碁也入列單日賣超前10大，均遭投信翻空操作。

投信賣超前十大個股，依類別分，8檔電子股、2檔傳產股；依股價分，4檔百元股、3檔中價位股及3檔銅板股；賣超張數方面，榜首為緯創(3231)，賣超1899張，森崴能源(6806)東陽(1319)名列二、三名，分別賣超1800張及賣超1351張。第四及第五名為智原(3035)旺宏(2337)，其他依序為仁寶(2324)華通(2313)智邦(2345)大聯大(3702)宏碁(2353)

●投信08日賣超前十名：

1.緯創(3231)收116.00元，股價持平，投信賣超1899張。

2.森崴能源(6806)收146.50元，跌11.50元或7.28%，投信賣超1800張。

3.東陽(1319)收96.50元，跌3.40元或3.40%，投信賣超1351張。

4.智原(3035)收362.50元，跌12.50元或3.33%，投信賣超1256張。

5.旺宏(2337)收27.25元，跌0.05元或0.18%，投信賣超1127張。

6.仁寶(2324)收36.65元，漲0.10元或0.27%，投信賣超1107張。

7.華通(2313)收75.60元，跌0.60元或0.79%，投信賣超1085張。

8.智邦(2345)收491.00元，跌16.00元或3.16%，投信賣超1072張。

9.大聯大(3702)收97.30元，漲1.10元或1.14%，投信賣超952張。

10.宏碁(2353)收44.50元，跌0.50元或1.11%，投信賣超847張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.緯創(3231)三大法人累計賣超7422張，其中外資買超1701張、投信賣超9309張、自營商買超185張；融資增2472張、融券增44張，券資比4.29%。

2.森崴能源(6806)三大法人累計買超7814張，其中外資買超7109張、投信買超1037張、自營商賣超331張；融資減2104張、融券增68張，券資比33.23%。

3.東陽(1319)三大法人累計買超1774張，其中外資買超2442張、投信買超315張、自營商賣超982張；融資減637張、融券減55張，券資比29.28%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅08日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)

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