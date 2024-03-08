【時報-台北電】台股08日加權指數收19785.32點，漲91.80點或0.47%，總成交值5813.45億元。三大法人買超406.88億元，其中外資買超432.44億元，投信、自營商分別買超3.43億元及賣超28.99億元。
投信買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產股；依股價分，7檔百元股、1檔中價位股及2檔銅板股；買超張數方面，榜首為聯電(2303)，買超8726張，長榮(2603)、中信金(2891)名列二、三名，分別買超4566張及買超3992張。第四及第五名為京元電子(2449)、東元(1504)，其他依序為日月光投控(3711)、漢唐(2404)、瑞儀(6176)、聯詠(3034)及力成(6239)。
投信今日買超聯電張數居冠，為連六買，長榮居次，更是達連14買；此兩檔個股昨天也分居前二位，只是順序調換。今天第三名的中信金也獲得投信連七買。
投信今日買超前十仍偏重電子股，其中，封測廠京元電、日月光投控皆獲連六天加碼，股價雙雙在盤中創下新高。另外，漢唐、瑞儀、力成也連六買，高價股聯詠更是達到連15天買超。
●投信08日買超前十名：
1.聯電(2303)收51.90元，漲1.70元或3.39%，投信買超8726張。
2.長榮(2603)收179.50元，漲2.00元或1.13%，投信買超4566張。
3.中信金(2891)收30.20元，漲0.40元或1.34%，投信買超3992張。
4.京元電子(2449)收111.00元，跌5.50元或4.72%，投信買超2435張。
5.東元(1504)收49.40元，跌0.70元或1.40%，投信買超1988張。
6.日月光投控(3711)收159.50元，跌4.00元或2.45%，投信買超1965張。
7.漢唐(2404)收389.50元，漲31.00元或8.65%，投信買超1708張。
8.瑞儀(6176)收170.00元，漲4.00元或2.41%，投信買超1617張。
9.聯詠(3034)收592.00元，跌6.00元或1.00%，投信買超1313張。
10.力成(6239)收171.50元，漲0.50元或0.29%，投信買超1262張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.聯電(2303)三大法人累計買超4萬127張，其中外資買超4540張、投信買超3萬6538張、自營商賣超951張；融資減2493張、融券增58張，券資比3.98%。
2.長榮(2603)三大法人累計買超1萬5649張，其中外資賣超1萬691張、投信買超2萬4564張、自營商買超1777張；融資增892張、融券減168張，券資比17.27%。
3.中信金(2891)三大法人累計買超2698張，其中外資賣超1萬5195張、投信買超2萬7505張、自營商賣超9612張；融資減1391張、融券減10張，券資比6.00%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅08日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）
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