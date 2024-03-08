【時報-台北電】台積電等權值股領軍衝關，台股攻2萬大關後迎來大怒神，高檔賣壓湧現下，兩萬榮景僅不到3分鐘就再見，呈現神山獨秀、中小型股慘遭血洗奇景，08日加權指數收19785.32點，漲91.80點或0.47%，總成交值5813.45億元。三大法人買超406.88億元，其中外資買超432.44億元，投信、自營商分別買超3.43億元及賣超28.99億元。

外資賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、1檔金融股及3檔傳產股；依股價分，1檔百元股、4檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，2檔賣超上萬張，榜首為鴻海(2317)，賣超1萬3144張，華邦電(2344)晶豪科(3006)名列二、三名，分別賣超1萬582張及賣超7920張。第四及第五名為中石化(1314)宏碁(2353)，其他依序為台塑(1301)開發金(2883)華泰(2329)南亞科(2408)陽明(2609)

觀察外資賣超前十大個股表現，電子居大宗成提款機，2檔破萬張，翻空賣超鴻海破1.3萬張居賣超之首，拖累股價翻黑收在105元，記憶體族群華邦電亦反手賣超逾萬張，昨日買超額度全吐光。

台塑意外捲入蘇丹紅事件，強調「台塑餐飲」非相關子公司，苦遭外資連砍10刀，股價收黑。

●外資08日賣超前十名：

1.鴻海(2317)收105.00元，跌2.50元或2.33%，外資賣超1萬3144張。

2.華邦電(2344)收27.60元，跌0.05元或0.18%，外資賣超1萬582張。

3.晶豪科(3006)收86.20元，跌5.40元或5.90%，外資賣超7920張。

4.中石化(1314)收9.19元，跌0.05元或0.54%，外資賣超6453張。

5.宏碁(2353)收44.50元，跌0.50元或1.11%，外資賣超5450張。

6.台塑(1301)收68.60元，跌1.20元或1.72%，外資賣超5332張。

7.開發金(2883)收12.95元，漲0.05元或0.39%，外資賣超4600張。

8.華泰(2329)收67.30元，跌1.00元或1.46%，外資賣超4518張。

9.南亞科(2408)收65.00元，跌0.70元或1.07%，外資賣超4492張。

10.陽明(2609)收47.55元，跌0.45元或0.94%，外資賣超3996張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.鴻海(2317)三大法人累計買超4萬9486張，其中外資買超2萬7232張、投信買超3525張、自營商買超1萬8728張；融資增8241張、融券增96張，券資比0.62%。

2.華邦電(2344)三大法人累計買超6473張，其中外資買超4166張、投信買超1973張、自營商買超333張；融資減1504張、融券減188張，券資比0.53%。

3.晶豪科(3006)三大法人累計買超5884張，其中外資買超5885張、投信賣超551張、自營商買超550張；融資減433張、融券減98張，券資比3.19%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅08日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：龍彩霖)

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