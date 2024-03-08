【時報-台北電】台股08日加權指數收19785.32點，漲91.80點或0.47%，總成交值5813.45億元。三大法人買超406.88億元，其中外資買超432.44億元，投信、自營商分別買超3.43億元及賣超28.99億元。
外資買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、4檔金融股及2檔傳產股；依股價分，3檔百元股、1檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為聯電(2303)，買超6萬7731張，台積電(2330)、長榮航(2618)名列二、三名，分別買超2萬820張及買超2萬161張。第四及第五名為國泰金(2882)、中信金(2891)，其他依序為高雄銀(2836)、台達電(2308)、兆豐金(2886)、中興電(1513)及燿華(2367)。
榜首聯電可說是苦盡甘來，外資結束連10賣在昨日轉為買超，今更加強力道一口氣吃下6萬7731張，成為排行第一，2交易日就買超過10萬張，且今日買超張數遠勝於第二名的台積電2萬820張，晶圓雙雄同時坐享外資懷抱。由於近期元大臺灣價值高息(00940)ETF夯爆，其第二大成份股就是聯電，聯電在48元已跌不下，又有ETF全民運動的資金潮，外資轉向跟風。電子權值股漲多令人害怕，金融股擁高殖利題材成為安心避風港，外資前十大之中一舉包下國泰金、中信金、高雄銀與兆豐金，其中前三檔買超皆在萬張之上，跟著金融股配息走，成為台股登上二萬點外資新動向。
●外資08日買超前十名：
1.聯電(2303)收51.90元，漲1.70元或3.39%，外資買超6萬7731張。
2.台積電(2330)收784.00元，漲24.00元或3.16%，外資買超2萬820張。
3.長榮航(2618)收32.05元，漲0.80元或2.56%，外資買超2萬161張。
4.國泰金(2882)收45.30元，漲0.45元或1.00%，外資買超1萬2817張。
5.中信金(2891)收30.20元，漲0.40元或1.34%，外資買超1萬1727張。
6.高雄銀(2836)收11.20元，跌0.40元或3.45%，外資買超1萬282張。
7.台達電(2308)收312.00元，漲15.00元或5.05%，外資買超9974張。
8.兆豐金(2886)收39.90元，漲0.60元或1.53%，外資買超9887張。
9.中興電(1513)收161.50元，跌9.50元或5.56%，外資買超9197張。
10.燿華(2367)收24.30元，跌1.50元或5.81%，外資買超9054張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.聯電(2303)三大法人累計買超4萬127張，其中外資買超4540張、投信買超3萬6538張、自營商賣超951張；融資減2493張、融券增58張，券資比3.98%。
2.台積電(2330)三大法人累計買超8萬2108張，其中外資買超8萬5544張、投信賣超1706張、自營商賣超1729張；融資減1003張、融券增286張，券資比5.13%。
3.長榮航(2618)三大法人累計賣超2915張，其中外資賣超1萬2299張、投信買超5295張、自營商買超4089張；融資減583張、融券減163張，券資比1.30%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅08日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：張嘉倚）
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