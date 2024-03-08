【時報-台北電】強茂(2481)112年合併營收127.07億元，稅前淨利11.65億元，本期淨利10.12億元，歸屬於母公司業主淨利8.2億元，每股盈餘2.15元。

董事會決議112年每股配發現金股利1.2元，訂6月13日召開股東常會，地點:高雄市前金區成功一路266號9樓/漢來大飯店金銀廳。（編輯：張嘉倚）

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