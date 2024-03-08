【時報記者任珮云台北報導】富邦金（2881）2月自結合併稅前淨利95.88億元、稅後淨利83.09億元，累計今年前2月合併稅前淨利264.73億元、稅後淨利223.79億元，每股稅後盈餘(EPS)為1.72元。子公司台北富邦銀行累計前2月稅後淨利續創歷年同期新高，富邦證券則寫下單2月及累計前2月稅後淨利歷年同期新高紀錄。
富邦人壽2024年2月稅後淨利為42.75億元，累計稅後淨利為133.50億元，單月及累月獲利均較去年同期成長300%以上。本月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得。富邦人壽持續密切關注市場波動情況，並保持穩健的投資布局。股市方面，二月份台股加權指數持續走升，伺機實現資本利得。債市方面，美國經濟展現韌性，致使二月份公債利率彈升。策略上維持充足流動性部位，以利能彈性因應後續市況變化，動態調整投資部位。匯市方面，在美國就業與通膨表現良好下，國際美元震盪走升，二月份台幣對美元貶值約0.87%，貢獻當月匯兌利得。富邦人壽個體初年度保費收入(First Year Premium)單月及累計皆穩居業界第一，其中單2月初年度保費 66.41億，累計前2月初年度保費收入達184.33億元；單2月總保費收入(Total Premium)223.87億，累計前2月總保費達614.65億元；富邦人壽積極推動商品轉型，強化保障型商品銷售及提高分期繳占比，其中個人健康及傷害險商品較去年同期成長41.4%，另累計前2月初年度等價保費收入(FYPE)達94.71億，較去年同期成長58.8%。2月底淨值比率高於10%，RBC超過300%，整體資本水準維持良好。
台北富邦銀行2024年2月稅後淨利22.81億元，累計稅後淨利57.71億元，較去年同期成長18%。單月獲利為歷年2月次高，僅次於2022年2月認列一次性轉投資廉價購買利益，累積獲利創歷史新高，成長主要來自利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長14%及62%，帶動營收較去年同期成長超過2成。各項業務動能穩定成長，存放款餘額較去同期成長7%及13%，財富管理銷售動能強勁，累計財管收益年成長超過5成，信用卡有效卡數穩定增加，簽帳金額前2月年成長超過6成。截至2月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1083%，維持良好資產品質。
富邦產險2024年2月稅後淨利3.42億元，累計稅後淨利8.87億元。在強化業務品質篩選與風險管控下，各項業務穩健發展，保險本業收入持續提升。業務表現方面，2月整體簽單保費47.37億元，較去年同期成長6.8%，其中以商業火險成長75.4%表現最為亮眼；健康傷害險及水險業務成長亦優於市場約5%~10%。累計前2月簽單保費收入117.05億元，年成長19.6%，簽單市佔率25.2%，維持市場領先地位。
富邦證券2024年2月稅後淨利7.87億元，創歷年2月新高，且較上月成長25%，累計前2月稅後淨利14.15億元，較去年同期成長62%。2月受惠台股量能續強、加權指數持續走升，2024年1-2月台股日均值4,320億元，年成長56%，帶動富邦證券經紀、財管、承銷及自營部位等獲利較去年同期顯著成長。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：