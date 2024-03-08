湯石（4972）去年換股合併大峽谷，公司在法說會上表示，整合進度已逾50％，雖然還需要些許時間，不過今年積極進行供應鏈管理，效益會進一步在大峽谷的營運上發揮，湯石預期，今年第一季為谷底，由於疫情導致訂單遞延，今年可望有些微成長。

湯石照明召開法說會，該公司去年合併大峽谷之後，11月開始合併報表，激勵單月營收大增，法人關注二家公司合併進度，湯石對此表示，去年股東會通過合併案後，就已經進行很多前置作業，在進行供應鏈管理之後，相信在交期、品質、價格上會有一定進步，將反映在今年大峽谷的營運上。

湯石預估，二家公司合併進度已逾50％，但還需要一些時間調整。

至於2024年景氣，湯石指出，過去二、三年的疫情導致需求或是訂單有遞延的情況，隨著差旅恢復，公司已陸續赴香港、法蘭克福參展，目前看起來景氣不至於像去年這麼差，第一季因農曆新年、開工天數少的影響，應該是最低的一季，全年可望有些微成長。

大峽谷去年每股稅後純益為1.16元，不過因與大峽谷合併，本業小虧，業外獲利挹注致財報守住獲利，董事會通過配息0.7元，配息率相當於60.34％，以大峽谷收盤價計算，隱含現金殖利率約2.38％。