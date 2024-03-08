湯石（4972）去年換股合併大峽谷，公司在法說會上表示，整合進度已逾50％，雖然還需要些許時間，不過今年積極進行供應鏈管理，效益會進一步在大峽谷的營運上發揮，湯石預期，今年第一季為谷底，由於疫情導致訂單遞延，今年可望有些微成長。
湯石照明召開法說會，該公司去年合併大峽谷之後，11月開始合併報表，激勵單月營收大增，法人關注二家公司合併進度，湯石對此表示，去年股東會通過合併案後，就已經進行很多前置作業，在進行供應鏈管理之後，相信在交期、品質、價格上會有一定進步，將反映在今年大峽谷的營運上。
湯石預估，二家公司合併進度已逾50％，但還需要一些時間調整。
至於2024年景氣，湯石指出，過去二、三年的疫情導致需求或是訂單有遞延的情況，隨著差旅恢復，公司已陸續赴香港、法蘭克福參展，目前看起來景氣不至於像去年這麼差，第一季因農曆新年、開工天數少的影響，應該是最低的一季，全年可望有些微成長。
大峽谷去年每股稅後純益為1.16元，不過因與大峽谷合併，本業小虧，業外獲利挹注致財報守住獲利，董事會通過配息0.7元，配息率相當於60.34％，以大峽谷收盤價計算，隱含現金殖利率約2.38％。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：