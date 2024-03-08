高雄港第七貨櫃中心於去年5月正式啟用，預估未來每年最高可以處理650萬TEU貨櫃量，港務公司又斥資44.69億，改建高雄港三、五貨櫃中心並重新整合貨櫃場地，已於今年2月動工，預定2027年第2季完工，以提升高雄港競爭力。

港務公司表示，全球貨櫃輪持續朝向大型化發展，貨櫃航商積極擴充巨型貨櫃輪船、集貨能力及提昇運能，現有貨櫃碼頭之設計水深、繫靠設施及軌道強度等已無法滿足未來發展需求，因此，除興建第七貨櫃中心之外，另斥資44.69億辦理既有第三貨櫃中心及第五貨櫃中心碼頭改建工程，將大幅提升此二貨櫃中心之設施與營運量能。

第三貨櫃中心70號碼頭使用水深由目前-13.5公尺改建加深至-15.2公尺，同時新建100呎的貨櫃起重機軌道與更新船舶繫靠設施；第五貨櫃中心77~79號碼頭使用水深由目前-14.5公尺改建加深為-17.0公尺，同時新建120呎的貨櫃起重機軌道與更新船舶繫靠設施，改建完成後可提供2萬4000TEU貨櫃船型靠泊，另為邁向綠色港灣目標，新設岸電岸水系統，工程已於2024年2月21日動工，預定2027年第2季完工

為了兼顧櫃場營運及改建工程並行，該工程採分段進行改建施工，並與航商業者合作投資改造第五貨櫃中心，完成後可提供業者投資大型船舶、現代化貨櫃裝卸及大型起重機具設備；加深碼頭水深也可創造更優質之貨運環境與經營利基，同時提升港埠營運效率，帶動航商繼續以高雄港作為營運基地，提高大型貨櫃船舶彎靠高雄港意願。