財政部公布2月出口，儘管2月有7天春節連假，工作天數減少，出口金額仍有314.3億美元，年增率1.3％，連續4個月正成長，累計前2月出口已經達到686.2億美元，年增率9.7％。

財政部分析主要是人工智慧等新興科技應用強力挹注。

第8度公告！國有財產署辦公廳舍招標 底價0.23億元
高雄六筆國有房地包租 25.27萬元標出
6縣市修房屋稅率 竹縣嚴 連江鬆
統一發票盃路跑今登場！1.8萬人為健康公益熱情開跑
#財政部 #2月出口 #年增率 #人工智慧 #連續月 #正成長
透過Google新聞追蹤旺得富