【時報-台北電】台化(1326)公告取得其他固定資產。台化取得儲能設備一套，總金額6億6760萬元，交易相對人台新智能科技股份有限公司，為台化持股20%之轉投資公司。台化取得此設備目的為添置電池儲能系統。

董事會決議日期股東會召開日期113年6月18日，股東會召開地點為台北市敦化北路100號茹曦酒店，採實體股東會。董事任期將屆滿，將依法改選。（編輯：沈培華）

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炎洲前八月每股稅前盈餘1.43元、新洲每股稅前盈餘2.4元
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