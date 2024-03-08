【時報-台北電】力成(6239)112年合併營收704.4億元，稅前淨利120.43億元，本期淨利95.09億元，歸屬於母公司業主淨利80.08億元，每股盈餘10.72元

董事會決議112年每股配發現金股利7元，訂5月30日召開113年度股東常會，地點:新竹縣湖口鄉大同路15號/力成科技3D廠。

此外，董事會決議終止112年股東常會通過之「辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股、私募普通股，及/或私募、發行海外或國內轉換公司債案」

另行辦理現金增資私募普通股，不超過7590萬股。擬本次或最多不超過3次籌措之資金預計用於為投資先進封裝及測試產品之生產設備及高階技術之研究發展、充實營運資金、或尋求與國內外廠商進行半導體封裝測試技術合作或策略聯盟機會、健全財務結構及/或支應其他因應公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。

力成辦理私募海外或國內公司債擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過7仟5佰9拾萬股或公司債新台幣50億元（或外幣換算等值）額度內，視市場環境及公司資金狀況，選擇適當時機與籌資工具，並依相關法令及籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理。若辦理私募海外或國內公司債時，得轉換之普通股股數應於前述7仟5佰9拾萬股範圍內依私募或發行當時之轉換價格計算之。（編輯：張嘉倚）