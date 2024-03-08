受惠半導體客戶純水系統持續出貨認列，以及美洲地區客戶工業液體過濾耗材穩健出貨動能挹注下，不畏2月適逢農曆春節工作天數少，台灣自有品牌過濾大廠旭然國際（4556）8日公布2024年2月合併營收4,037萬元，逆勢年增0.86％，並創歷年同期次高記錄，隨著旭然整體業務訂單出貨暢旺，累計今年前2月合併營收則達1.14億元，年增43％，同步締造歷年同期新高。

旭然8日表示，目前整體訂單能見度仍保持3個月水準，以期隨著訂單逐步認列，並持續優化大陸、台灣與越南地區生產效率，助力未來營運向上成長態勢。

旭然說，旭然看好法規對於再生水使用範圍擴大，有助於創造旗下自有品牌良好業務拓展條件，今年第一季，營運維持樂觀看法。

為了進一步擴大市場競爭力及業務接單動能，旭然表示，除了深化與全球超純水、廢水回收系統及無塵室HEPA 濾網、化學濾網規劃設計的工程公司業務合作，應用於半導體超純水及生化產業無菌水的UV紫外線殺菌機台，也將於今年陸續開花結果

再者看好全球ESG趨勢，旭然也評估規劃將使用過的濾芯進行回收、再生，擴大循環經濟再利用的ESG減碳策略，協助多元產業客戶邁向綠色轉型之助力，深化長期業務黏著度。