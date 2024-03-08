連鎖餐飲集團揚秦國際企業（2755）受惠於「麥味登」及「炸雞大獅」雙品牌的持續成功展店，無畏農曆春節長假與營業天數減少影響，2月營收1.67億元、年增10.8％，1月至2月累計營收3.74億元、年增19.58％，2月單月及累計營收均創下歷史同期新高。

展望後市，揚秦旗下品牌「炸雞大獅」在印尼雅加達的區域代理授權，2月已完成續約，今年將擴大展店規模，並將以百貨商圈為發展主力，未來將有助於炸雞大獅品牌的門市增長與全球布局，推升集團營運動能。

揚秦國際2月營收較1月減少，主要是因農曆春節門市營業天數減少，商品買賣量能稍減，但受惠於「麥味登」及「炸雞大獅」雙品牌的門市數量持續增長，縱使營收不如1月亮麗，但仍創歷史同期新高。截至目前，麥味登總店數848家，炸？大獅海內外店數110家。

「2024台北國際連鎖加盟大展」春季展將於3月22至25日在台北世貿一館舉行，「麥味登」及「炸雞大獅」將連袂參展。總部將分別提供加盟「麥味登」的創業者最高80萬元的無息分期。加盟「炸雞大獅」的創業者最高40萬元的無息分期。預期將吸引年後轉職與小資創業族群，加速國內展店。

麥味登持續推動APP預約點餐與門市掃碼點餐，更建置各種便利支付方式與優惠活動。凡於3月份在麥味登以「悠遊付」消費，單筆滿100元以上，可享10元現金回饋券，單筆不累贈，每戶回饋限5份，活動總限量20,000份。此活動可疊加「悠遊付美食饗宴，天天現金回饋最高享5％」，最高可享15％回饋。民眾別錯過省荷包的好機會。