今年前2月營收年增40％的國精化（4722），8日董事會通過配發現金股息1元，與日本JSR Micro合作代工的重點項目5G材料樹脂，也傳出佳音，經過2年的開發，目前多家國內外主要客戶，已經完成認證並進入試量產階段，今年將會逐季放量，10噸級的量產設備預計今年7月可以投入生產，在AI及高速傳輸產業蓬勃發展的市場需求下，未來的年增率可望達到50％以上，成為國精化電子材料事業的主力貢獻項目。
國精化8日董事會通過112年度財報，112年度合併營收34.5億元，衰退18％，稅後純益1.67億元，每股盈餘1.67元，衰退47％，董事會並決議配發現金股息1元。
國精化副總經理蔡志翔8日在法說會中指出，與日本大廠JSR集團長年合作代工的顯示器材料，每年的代工數量逐步成長，去年貢獻近1.8億元的營收，今年受惠於JSR公司的營運策略以及AI消費性電子產品的增長，預計會有兩位數以上的成長幅度，未來，國精化與JSR顯示材料事業部的合作越來越密切，目前已有新的的合作項目開始進行，營收貢獻應會落在115年後。
蔡志翔表示，國精化與日本JSR集團合作代工的一個重點項目為5G材料樹脂，主要應用在高頻基版上，該樹脂具有低介電常數、低介質損耗等特性。經過兩年的開發，目前多家國內外主要客戶已經完成認證並進入試量產階段，今年將會逐季放量。
他說，10噸級的量產設備預計今年7月可以投入生產，在AI及高速傳輸產業蓬勃發展的市場需求下，未來，5G材料樹脂的年增率，可望達到50％以上，成為國精化電子材料事業的主力貢獻項目。
而國精化另一新產品PSMA（苯乙烯-馬來酸酐共聚樹脂）的推廣進度，蔡志翔在法說會中也提到，目前台灣一家上市銅箔基板公司已經開始下訂單，預期今年可以開始小量供貨，另外兩家上市銅箔基板公司的進度則稍慢，但也持續在中試驗證中。
PSMA（苯乙烯-馬來酸酐共聚樹脂）在其他產業的銷售推廣也逐步展開，已有多家客戶驗證合格並開始小量出貨，蔡志翔指出，由於此一項目的單價及毛利皆不錯，目前已著手評估新的產能規劃，新設備將可達年產3千噸，預計115年可建置完成。此特用樹脂為寡占市場，全世界目前僅有荷蘭一家供應商，具有較高的生產技術門檻。中長期來看，PSMA會成為國精化獲利貢獻的重點之一。
他說，國精化主力產品UV光固化材料，銷售狀況已經回復超過八成，且需求明顯持續增溫，但由於市場價格受到大陸競爭對手傾銷競價，不論是單價或毛利都受到不小的壓抑，所幸，國精化在光固化產業耕耘許久，也建立良好的企業名聲及品牌價值，因此，跟國外許多客戶都有建立密切合作關係，國精化透過不斷地開發新的規格及樹脂來滿足客戶的需求，藉此提高本身產品的價值及競爭力。目前永安廠在特殊品的產能已經接近瓶頸，客戶都很期待安南廠的新產能可以跟國精化繼續擴大配合。
PSMA表示，安南廠目前預計今年第四季，才能完工並於年底展開試車，該廠完成後，國精化UV的總產能將可達到5萬噸，安南廠不論是設備、製程到廢水處理等都比現有產能要更具有效率，是公司未來營收成長的主要動力。永安廠則會展開轉型計畫，配合日本JSR集團的業務成長，未來將著重在雙方配合的半導體材料項目上。
國精化表示，目前對於113年度營運仍是維持正向樂觀，以季增做為營業目標，全年銷售量及營收預估成長雙位數以上，主要成長動能為UV光固化材料及電子材料。
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