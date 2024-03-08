維田（6570）2月營收5,498萬元，受到農曆春節假期集中致工作天數減少，以及部份零組件缺料問題影響，營收表現較上月與去年同期減少，月減17.34％、年減28.18％，公司表示，目前工業電腦產業景氣溫和回暖，且3月起已見缺料問題逐步改善，預期營運將能回到成長軌道。

歐洲、美國為全球工業電腦的兩大市場，維田從目前接單情況觀察，歐洲經濟溫和復甦，出貨量有望逐季成長。而美國大型專案部分，觀察零組件缺料情況將逐步緩解，目前持續配合客戶需求及零組件供應情況，調整出貨進度，美國大型專案有望於第一季順利出貨完畢，預期今年市場需求逐步回復正常，營收將隨著出貨增量攀升。

維田指出，公司持續穩健布局歐、美車用及交通市場，軌道交通與車載整體解決方案在手訂單穩定度高。而在醫療市場方面，今年也將配合客戶需求積極開發新品，預計今年送樣後，年底前即可量產出貨，為公司營運增添動能。

維田今年將持續藉由海內外參展推來展產品及擴大市場，目前已規劃至少參加3場展會，並配合客戶所需協助支援參展。4月也將偕同經濟部國際貿易局及外貿協會參加全球最大工業電腦展「德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展 （Embedded World 2024），展出自主研發產製並榮獲「台灣精品獎」的食品級IP69K全防水不鏽鋼工業電腦，以爭取商機。