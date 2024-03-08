日本官方8日公布，該國１月家庭消費支出較去年同期縮減6.3％，寫下連續11個月萎縮，並且為2021年2月以來、接近3年來最大減幅。
此結果比市場預估更加惡化，經濟學家預測1月家庭支出年減4.3％。
1月經季節調整的家庭支出月減2.1％，遜於市場估的月增0.4％。
日本官員指出，1月家庭支出下滑歸因於工廠暫停生產而使新車購買減少，溫暖天氣使能源消費下降，以及去年同期因疫情後的旅遊補助帶動當時的消費力。
近期市場認為日銀最快將於本月解除負利率政策。一些經濟學家預料消費者支出將逐漸復甦。
Sompo Institute Plus經濟學家Masato Koike表示，消費的下行壓力在未來將會趨緩，隨著物價通膨下滑、薪資增長持續，實質薪資的下滑程度已逐漸縮減。
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