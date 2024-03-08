【時報-台北電】力致(3483)董事會決議辦理現金增資私募普通股，將提請股東會授權董事會，於普通股不超過2200萬股額度內，視市場環境及公司需求，擇適當時機以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式辦理轉換公司債，擇一或搭配方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於2200萬股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。

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