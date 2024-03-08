財政部召開「113年度私劣菸酒查緝會報」，會議在財政部次長阮清華致詞，除邀請行政院消費者保護處、海洋委員會海巡署、內政部警政署、法務部調查局等中央部會，各地方菸酒主管機關，以及財政部關務署、賦稅署、國庫署、海關與五區國稅局亦派員參加，共同攜手劃策各項查緝作為。

去（112）年度在相關部會、地方政府通力合作下，查獲涉嫌違反菸酒管理法案件3,494件、菸類數量1,747.96萬餘包，酒類數量51.22萬餘公升，市價總值合計8.59億元，成果豐碩。

阮清華表示，近年查緝機關查獲地下菸廠案件及數量有逐漸增加趨勢，為防堵地下菸廠及強化查察措施。

財政部已檢討修正「查緝走私菸品精進執行方案」，考量不法業者常以謊報貨名方式如菸葉下腳等名義，實則進口菸絲於國內非法產製私菸，業請海關運用風險管理機制及善用X光檢查儀，加強查緝進口貨物虛報貨名或夾藏菸葉（絲）及製菸設備案件，並請各地方政府將轄內易成為製菸地點之廢棄或偏遠地區工廠列為查察重點等。另為從源追蹤進口菸葉下腳之實際用途及流向，亦將篩選相關進口報關資料提供查緝機關運用追查，以阻斷地下菸廠原料來源，強化查緝措施。

這次會報特別邀請台灣桃園地方檢察署主任檢察官林俊杰及主任檢察官鄭珮琪進行專題演講，詳實深入探討偵辦菸酒查緝案件之證據力及搜索票等問題，並請海洋委員會海巡署、財政部關務署與桃園市政府分別以不同面向分享查緝個案，提供與會查緝同仁汲取實務經驗，提升查緝技能。

最後，阮清華向所有查緝同仁致上最崇高的敬意，感謝過去這一年多來，查緝同仁堅守維護菸酒產銷秩序及菸酒衛生安全的第一道防線，並期勉渠等持續不斷努力，與該部攜手共同打擊不法。

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