【時報-台北電】合庫金控（5880）公告自結合併盈餘，2月稅前淨利17.50億元，稅後淨利14.39億元；前2月稅前淨利43.60億元，稅後淨利35.68億元，每股淨利0.23元。

其中，主要子公司合庫銀行2月稅前淨利15.35億元，稅後淨利12.69億元；前2月稅前淨利39.91億元，稅後淨利32.88億元。（編輯：沈培華）

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