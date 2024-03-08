【時報記者莊丙農台北報導】受惠於2月逢新年檔期整體遊戲活動熱絡，智冠(5478)及橘子(6180)營收均有雙位數成長，智冠2月營收5.65億元，年增14％；橘子主力端遊發揮改版效益，創下該遊戲單月歷史新高，2月整體營收年增率更高達72％，為14.71億元。

智冠指出，2月逢新年檔期整體遊戲活動熱絡、網路廣告投放業績亦同步上揚，加上子公司網龍旗下遊戲《吞食天地2：誕生Reborn》2月於STEAM平台推出表現亮眼，推升成長動能；前2月累計合併營收10.72億元。

3月隨著網龍自研手遊《吞食天地 多元宇宙》將啟動全新改版，打通伺服器通道，讓玩家跨宇宙交流，還會推出試打賽與全新套裝，增進多樣化遊戲體驗；《吞食天地M 2.0》除了開放全新的AI對話功能與玩家即時互動，並新增武將倉庫功能提升便利性；《飄流幻境Online》與《女神Online》將於本月舉行白色情人節活動，祭出豐富獎勵與優惠。遊戲新幹線《天龍八部Online宗師版》下週將推出年度改版，開放主題副本與系統，並同步舉辦多項專屬任務、福利加倍送等豐富活動，旗下多款遊戲也將陸續展開春日應景活動，持續為玩家帶來精采內容。

橘子2月《天堂REMASTERED》上線全新重點角色及系統；《新楓之谷》史上規模最大改版「NEW AGE」為迎接全新海外職業角色，與台灣配音員合作並推出角色專屬道具及活動，帶動GASH樂點交易金額相較1月有成長近70%、橘子支付交易金額相較1月有85%增長。有閑購物重點經營 ACGN 品類，玩具及動漫話題新品搭配會員活動，帶動訂單及會員數成長。前2月合併營收23.3億元，年增14％。

3月《艾爾之光》上線年度新角色活動、《新楓之谷》則發行期間限定道具，搭配GASH樂點新儲值服務「超商即時儲」可享優惠活動、玩家註冊橘子支付加碼回饋，皆可望穩定挹注營收。果核將參與「2024智慧城市展」，拓展業務接觸機會點。IP業務方面，漫畫星將攜手霹靂布袋戲及話題Vtuber發行跨域漫畫，擴大平台粉絲觸及。