【時報-台北電】達興材料(5234)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告113年2月營業收入2.73億元，稅前淨利0.3億元，歸屬母公司業主淨利0.26億元，每股盈餘0.25元。

112年第四季營業收入9.98億元，稅前淨利1.23億元，歸屬母公司業主淨利1.09億元，每股盈餘1.06元。

112年全年營業收入42.64億元，稅前淨利6.05億元，歸屬母公司業主淨利5.23億元，每股盈餘5.1元。(編輯：龍彩霖)

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