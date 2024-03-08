【時報-台北電】福懋(1434)公布去年財務報告，營業收入285.01億元，稅前淨利5.5億元，本期淨利4.44億元，歸屬於母公司業主淨利4.44億元，基本每股盈餘0.26元。

董事會決議分派去年現金股利為每股0.5元。

6月21日召開股東會，地點位於雲林縣斗六市石榴路317號。（編輯：邱致馨）

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