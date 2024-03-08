【時報記者張漢綺台北報導】元山(6275)前2月合併營收為5.76億元，年增19.34%，元山總經理劉賢文表示，雖然今年消費產品還是保守看待，但汽車電子/高階運算/工業等產品會成長，今年一定會成長，第3季將是今年營運高點。
元山今天下午舉行法說會，近來全球汽車市況不佳，尤其是大陸車市內捲嚴重，元山也謹慎因應，不過劉賢文表示，大陸汽車積極衝刺出口，利用供應商資源搶攻東南亞市場，因此雖然大陸汽車內捲嚴重且變化大，成長率還是會高於全世界，今年大陸客戶出貨還是會成長，加上歐洲汽車電子有機會顯著成長，今年汽車電子還是公司主要成長動能。
AI伺服器帶動高階運算散熱需求，元山伺服器散熱亦已切入美系客戶供應鏈，目前伺服器相關產品佔公司營收比重約9%，預期未來成長可望超過10%。
就各事業來看，去年汽車電子佔元山營收比重約42%，高階運算系統約佔34%，生活科技系統約佔17%，工業設備&其他約佔7%。
元山今年前2月合併營收為5.76億元，年增19.34%，劉賢文表示，今年第1季有去年第4季客戶訂單遞延，一定會比去年同期成長逾5%，第3季是營運高點，全年來看一定會成長。
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